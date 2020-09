Artiklen: 31-årig holdt for rødt: Fik flået bildøren op af flere mænd og stukket med kniv

31-årig holdt for rødt: Fik flået bildøren op af flere mænd og stukket med kniv

På samme tid er en politipatrulje tilfældigvis også på stedet, og da manden træder ud af sin bil, kan de se, at han bløder fra låret. Det viser sig, at han kort forinden er blevet stukket i låret med en kniv.

Det oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi til sn.dk.

- Politibetjentene yder med det sammen førstehjælp og får tilkaldt en ambulance, fortæller vagtchefen.

Den 31-årige er fra Kalundborg, og han er i forvejen kendt af politiet, og det er ikke meget han vil fortælle politiet om overfaldet. Men han oplyser dog, at da han holder for rødt i et lyskryds, bliver hans bildør revet op og flere gerningsmænd tildeler ham slag og stikker ham med en kniv i låret, inden de flygter i en bil.

Knivstikket viste sig af være så alvorligt, og efter han var blevet lappet sammen på sygehuset kunne han tage hjem.

Ifølge vagtchefen har politiet endnu ikke fundet noget motiv til overfaldet, da det 31-årige offer ikke er særlig meddelsom. Der er heller ingen personer, som er anholdt, og episoden skal nu efterforskes nærmere.

Har man set eller hørt noget, vil politiet gerne høre fra vidner.