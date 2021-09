Cirka 300 af borgerne på plejehjem i Kalundborg Kommune har fået tredje stik med coronavaccine. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

300 borgere har fået tredje vaccine-stik på plejehjem

Kalundborg - 27. september 2021 kl. 16:41 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

To ansatte fra Region Sjælland har de to seneste uger været rundt på plejehjem i Kalundborg Kommune for at give det tredje vaccinestik mod corona.

De sluttede på Sejerø Plejehjem onsdag, og nu mangler kun ganske få personer at få sidste stik. Omkring 300 personer har fået tredje stik.

Det fortæller Ninna Uhrlund, udviklingskonsulent i Sundhed og Udvikling i Kalundborg Kommune.

Årsagen til at plejehjemsbeboerne får et tredje stik, er, at de på grund af deres svækkede immunforsvar, har størst risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver smittet med corona-virus.

- Folk har været glade for tilbuddet, og de fleste har takket ja, siger Ninna Urhlund.

Det er kun borgerne, som bliver vaccineret med det tredje stik. Personalet får ikke et tredje stik.

- Efter otte måneder falder immunforsvaret. Det tredje stik giver vaccinen et boost, siger Ninna Uhrlund.

Borgerne, som er indlagt på de midlertidige pladser på Odinscentret i Høng, er også blevet tilbudt vaccine.

Nu mangler kun enkelte borgere på plejehjemmene at få et stik, og det er de borgere, som måske har været syge eller fraværende første gang de to ansatte fra Region Sjælland kom forbi.

- Måske skal de vaccineres på vaccinationscentret på Hareskovvej. Det finder vi ud af, siger Ninna Uhrlund.