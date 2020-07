30 år som verdensmusikkens fyrtårn fejres med stor fest

- Vi har sat et forsigtigt kryds ved lørdag den 5. september til at holde vores 30 års jubilæumsfest, men alt afhænger af de kommende udmeldinger fra myndighederne, så vi ser lige tiden an. Vi lægger op til en hel lørdag med alverdens bedste verdensmusik, hvis de gældende regler tillader det.