30 år med musik og dans fra alverden

I år er det 30 år siden, at en lille gruppe af lokale ildsjæle købte det gamle Føllenslev Forsamlingshus og lagde grundlaget for det som i dag er kendt som Kulturhuset Gimle.

Oprindeligt havde bestyrelsen planlagt et program som havde strakt sig over det meste af dagen, men på grund af smittefaren, var programmet barberet til en enkelt reception. Alligevel var en stor gruppe af gæster mødt op for at fejre fødselaren.

- Vi var bare tre gutter, der stod og manglede nogle lokaler. En manglede et øvelokale til hans musik og jeg selv et kontor. Det gik dog hurtigt op for os, at Gimle kunne blive til meget mere. Det krævede dog blod, sved og tårer at nå dertil, for huset var dengang i en sørgelig forfatning, fortalte han.