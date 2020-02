30 KGB-drenge på drømmefodboldtur

Fra fredag den 6. marts og frem til mandag den 9. marts kommer Kalundborg-drengene helt tæt på spillerne, når de flyver til London og dagen efter de lander bliver sendt til træning hos Brentford, som ligger i toppen af den næstbedste række i England - The Championship - hvor det er topprofessionelle trænere, som tager over og giver drengene en række smagsprøver på, hvordan der trænes i England - fodboldens moderland.

Grunden til at det netop blev Brentford, der lægger anlæg til drengenes drømmetur, er bestemt ikke tilfældig. Med i Brentfords succesfulde trup er nemlig den tidligere KGB-spiller Mathias Jensen, og det faktum har været med til at bane vejen for at rejsen bliver en realitet.