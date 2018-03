29-årig varetægtsfængslet

Den 29-årige mand uden fast bopæl i Kalundborg, som blev anholdt mandag aften på et tilholdssted i byen, mistænkt for flere sager om indbrud, blev tirsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holbæk som sigtet for tre fuldbyrdede indbrud i to villaer og en forretning, et indbrudsforsøg i en villa, brugstyveri af en cykel samt indbrud i et udhus - alt i Kalundborg - siden december 2017. Den 29-årige, der begik forholdene i prøvetiden efter strafafsoning for tidligere berigelseskriminalitet, blev varetægtsfængslet foreløbigt frem til den 24. april 2018.