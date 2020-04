I næste uge skal Rette i Holbæk behandle en sag mod en 29-årig kvinde, der er tiltalt for at have spyttet en anden kvinde i hovedet, hvorefter hun sagde til offeret at hun havde corona.

Send til din ven. X Artiklen: 29-årig spyttede kvinde i ansigtet: Jeg har corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

29-årig spyttede kvinde i ansigtet: Jeg har corona

En 29-årig kvinde fra Gørlev er tiltalt for at have spyttet en anden kvinde i ansigtet, hvorefter hun fortalte offeret, at hun var smittet med Corona.

Kalundborg - 18. april 2020 kl. 06:00 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom Retten i Holbæk så småt er begyndt at vende tilbage til mere normale tilstande efter coronakrisen, så vil coronaen fortsat komme til at sætte sit præg på retten og dens arbejde i den kommende tid. Blandt andet på grund af en sag som retten skal behandle i næste uge, hvor risikoen for coronasmitte spiller en helt central rolle.

Sagen drejer sig om en 29-årig kvinde fra Gørlev, der er tiltalt for den 13. marts i år i baggården bag Det Lille Apotek på Dybekær i Gørlev, at have spyttet en anden kvinde i ansigtet. Herefter sagde hun til sit offer, at hun var smittet med corona.

Da den anden kvinde efterfølgende forsøgte at skubbe den 29-årige kvinde væk, skulle den 29-årige ifølge anklageskriftet have bidt kvinden i hånden.

Spyt i ansigtet behandles i visse tilfælde under straffelovens paragraf 244, der omhandler såkaldt simpel eller almindelig vold. Disse sager straffes mildere end sager om den mere alvorlige grove vold.

I forbindelse med coronakrisen vedtog et flertal i Folketinget imidlertid en strafskærpelse for kriminalitet, der har baggrund i eller sammenhæng med corona-epidemien.

br Denne skærpelse betyder at den 29-årige, hvis retten finder hende skyldig, vil kunne modtage en væsentligt hårdere straf end hun normalt ville for overtrædelsen.

Sagen skal efter planen for retten tirsdag den 21. april.