28-årig indlagt med flere brud efter fald fra klatrebane

Det var fra banen Go High Extreme, at den 28-årige kvinde faldt otte meter ned og fik svære kvæstelser. Foto: Eva Lyng Johansen

Kalundborg - 09. november 2020 kl. 09:41 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

På klatrebanen Go High på Kragerup Gods faldt den 28-årige kvinde Marie-Louise Frederiksen ned otte meter ned fra en platform i et træ, hvor hun fik alvorlige kvæstelser.

Det skriver TV2 ØST på hjemmesiden, og de har fået oplysningerne fra kvindens familie.

Den 28-årige kvinde har blandt andet brækket bækkenet og flere ryghvirvler,

En del af sikkerheden på klatrebanen er, at man altid er sikret til en stålwire, når man er på banen. Men noget gik galt, og kvinden faldt trods sikkerhedsforanstaltningerne de otte meter ned fra platformen ved et sted, hvor klatrende oplever flere meters frit fald, nemlig banen Go High Extreme.

- Sådan en ulykke bør ikke kunne ske. Og det må aldrig ske igen, siger kvindens far, Kim Frederiksen, til TV2 ØST.

Marie-Louise Frederiksen blev lørdag overflyttet fra Slagelse Sygehus til specialiseret behandling for komplicerede brud på Odense Universitets Hospital.

Hendes far fortæller, at hun blandt andet har fået et kompliceret bækkenbrud og brækket ribben, brystben og tæer.

Efter ulykken ankom både politiet og Arbejdstilsynet til Kragerup Gods, og de har indledt en undersøgelse af forholdene omkring ulykken. Resultatet af denne undersøgelse er endnu ikke klart, og det er derfor også for tidligt at sige, hvordan ulykken kunne ske.

Ifølge personalet på klatrebanen er der umiddelbart ikke skader eller slitage at se på parkens udstyr.

- Det rører os rigtig meget. Ikke bare personalet her i aktivitetsparken, men også vores godsejer og alt personalet her på godset, og vi ser nu på vores procedurer. Samtidig er klatrebanen indtil videre blevet lukket, siger hotelchef på Kragerup Gods, Dennis Dahl.

Vi er chokerede over, at det kunne ske, og vi er ved at undersøge om kvinden har hægtet sig korrekt fast, siger godsejer Birgitte Dinesen.