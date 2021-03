Torsdag kørte en 28-årig mand fra Kalundborg ud i rabatten på Kirkebakken og mistede herredømmet over bilen.

28-årig bilist i solouheld

Klokken 17.55 torsdag skete et solouheld, da en bilist kørte med det højre hjulpar ud i rabatten på Kirkebakken i Viskinge.

Føreren, en 28-årig mand fra Kalundborg, forsøgte at rette bilen op, men mistede herredømmet over bilen, som kørte ind i et mindre vejtræ.