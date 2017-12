I det meste af de knap to år, der har været asylcenter i Kalundborg, har huset rummet 300 flygtninge. I øjeblikket er der 270. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

270 flygtninge fordeles på andre centre til februar

Kalundborg - 12. december 2017 kl. 13:30 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til april er det to år siden, at det tidligere sygehus i Kalundborg blev asylcenter. Men centret under Dansk Røde Kors får ikke lov at holde to års fødselsdag, skriver Nordvestnyt. Ved udgangen af februar er det slut, og de sidste af de nuværende 270 flygtninge bliver fordelt på andre centre. Nogle i Jylland, andre på Bornholm eller på Sjælland. Det er konsekvensen af et stadigt faldende antal flygtninge til Danmark.

Centrets daglige leder - og manden, der lukker og slukker - Bent Jahns, lægger ikke skjul på, at centret i Kalundborg, måske lidt mod alle odds, har fungeret særdeles godt. Center Kalundborg har fra start været et opholdscenter hovedsageligt for børnefamilier.

- Samlet set har det været fantastisk. Vi har ikke kunne tilbyde flygtningene nogen form for luksus - det er rammerne ikke til. Men hverdagen har fungeret, det har været trygge omgivelser med nærhed til en by, hvor borgerne har taget godt imod de mange fremmede ansigter. Også på det frivillige plan har Kalundborg vist sig meget aktiv, til glæde for centrets hverdag og ikke mindst for de mange flygtninge, siger Bent Jahns.

Da Udlændingestyrelsen godkendte Kalundborg Sygehus som midlertidigt asylcenter, var udgangspunktet at skabe rammer for 300 flygtninge.

- Og sådan har det også været det meste af tiden. Ikke mindst det første år var der et betydeligt pres på huset.

- Hvor mange flygtninge der har været gennem Kalundborg, har jeg ikke svar på. Folk er kommet til, og mange er rejst igen, nogle efter kortere tid. Så det er rigtigt mange, siger centerlederen.

En del af de godt 30 medarbejdere, der er knyttet til centret i Kalundborg, har søgt og fået nyt job. Men mange af dem søger fortsat, og nogle må nok se i øjnene, at de går ud til ledighed.

