27-årig kendt skyldig i voldtægt

Den 27-årige blev blandt andet dømt for at have tvunget kvinden til sex ved at true hende med at sende nøgenbilleder af hende til hendes venner og familiemedlemmer. Manden blev også dømt for at have truet kvinden på livet adskillige gange både mundtligt, per sms og over forskellige sociale medier.