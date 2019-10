En 27-årig mand fra Høng blev torsdag idømt sin tredje voldsdom ved Retten i Holbæk. Foto: Mie Neel Foto: Mik

27-årig får tredje voldsdom: Flækkede læben på 16-årig

Kalundborg - 11. oktober 2019

Den 1. september, knap en måned efter, at en 27-årig mand fra Høng havde fået sin fodlænke af, blev han taget i at slå en 16-årig dreng i ansigtet ved stationen i Høng.

Det har nu kostet den 27-årige, der allerede har to voldsdomme bag sig, fire måneders fængsel.

Den dømte, der bor sammen med sine to børn, kæreste og forældre på Odinsvej i Høng, forklarede ved retten, at han havde været på vej ned for at hente bind til sin kæreste, da han ude på sin vej måtte træde et skridt tilbage, fordi en forbipasserende knallert var kørt tæt på ham. Han kunne genkende knallertførerens køretøj, som han før havde set køre hasarderet på vejen.

- Jeg har siddet med fodlænke i løbet af sommeren. Der har de ligget og pendlet frem og tilbage morgen middag og aften, hvor jeg flere gange har måttet springe til side med børnene i hænderne, fordi de her knallertførere har kørt fuldstændig hasarderet, forklarede den 27-årige, en kort mand med lyst, kortklippet hår og skæg.

På vej ned i byen i sin bil havde han set knallertføreren i et kryds og var kørt efter ham for at give ham en skideballe.

Ved svinget ind til Høng Station var han kørt op på siden af knallerten og havde spærret vejen, men det var alligevel lykkedes knallerten at slippe udenom. De var fortsat ned til stationen, hvor det lykkedes den 27-årige at få fat i knallertføreren.

- I det her øjeblik er jeg meget gal. Han har lige forsøgt at køre ind i mig, forklarer den 27-årige, der ved retten erkendte af have slået knallertføreren med en knytnæve - ført på hjelmen, der var faldet af, og efterfølgende lige i ansigtet.

Knallertføreren, en 16-årig dreng med kortklippet lyst hår, forklarede i retten, at han havde kørt med to meters afstand til den 27-årige, da han kom kørende ad Odinsvej. Han var kørt væk fra manden, fordi han så gal ud. Den 16-årige forklarede også, hvordan han var blevet overfaldet ved stationen.

- Først slår han mig i hovedet og sparker mig i lysken. Så river han min hjelm af og slår mig en gang til, så jeg flækker læben. Derefter sparker han mig flere gange på hoften, forklarede han og tilføjede, at det var lykkedes ham at undvige endnu et knytnæveslag.

Episoden stoppede, da et kærestepar fik øje på optrinnet og standsede manden. Parret afgav også forklaring ved retten og kunne bekræfte, at den 27-årige havde slået den 16-årige i ansigtet mindst en gang. En politiattest kunne desuden bekræfte, at den 16-årige havde flækket læben som følge af optrinnet.

Den 27-årige blev kendt skyldig i de to knytnæveslag først på hjelmen og senere i ansigtet og i at have forsøgt at slå drengen i ansigtet endnu en gang. Han var også tiltalt for at have sparket drengen, hvilket han ikke blev dømt for.

Den 27-årige blev løsladt efter at have siddet varetægtsfængslet siden den 1. september af hensyn til de to børn, som han er omsorgsperson for. Han håber at kunne afsone sin dom med fodlænke.