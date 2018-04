Sejerøbugtens tidligere chefskipper Jens Raunsbæk holdt tirsdag afskedsreception efter 27 år ved Sejerøbugtens Færger.Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

27 år bag roret på Sejerøfærgen

24. april 2018

Tirsdag var det officielt sidste gang, at Jens Raunsbæk gik ombord på Sejerøfærgen med titel som chefskipper og overfartsleder.

Godt nok overtog Rune Nilsson rollen som chefskipper den 1. marts sidste år, men officielt var det først tirsdag, at den 63-årige Jens Raunsbæk havde sidste arbejdsdag.

I den anledning blev der arrangeret en uformel afskedsreception, hvor Sejerøbugtens Færgers medarbejdere kunne sige farvel til deres chef og kollega gennem 27 år.

Jens Raunsbæk er oprindeligt uddannet fra Kogtved Søfartsskole.

Han blev ansat ved Færgeselskabet Vestsjælland den 27. februar 1991 som styrmand og matrosafløser på den gamle Sejerøfærge Runden. Samme år flyttede han og familien til Sejerø.

- Dengang sejlede vi med to færger i Sejerøbugten: Runden og William Jørgensen. Sejerøfærgen fik vi først noget senere. Den var væsentligt større end vores gamle færger. Faktisk omkring dobbelt så stor, fortæller Jens Raunsbæk.

Den større færge betød også at der var plads til mange flere passagerer, og det kunne man snart mærke på Sejerøfærgen.

- De sidste år, vi sejlede med Runden, havde vi cirka 66.000 passagerer med årligt. Det første år med Sejerøfærgen var vi helt oppe på 95.000 passagerer, fortæller Jens Raunsbæk.

Udover de flere passagerer, så er administration og papirarbejde gennem årene kommet til at tage mere af tiden for chefskipperen.

- Der er kommet enormt mange regler. Det er blevet mere »besværligt« at sejle med al den dokumentation, vi skal foretage, men det har en god grund, for vi skal passe på at forvalte skatteborgernes penge ordentligt, siger Jens Raunsbæk.

Han havde to funktioner ved Sejerøbugtens Færger. Dels var han overfartsleder for Sejerøruten og Nekseløruten, dels var han chefskipper for Sejerøfærgen.

Han havde ansvaret for 18 mand, som arbejdede i treholdsskift.

Jens Raunsbæk er ikke bekymret for, om han kan få tiden til at gå som efterlønner.

- Der er altid noget som skal laves på huset, bilen eller traktoren, så jeg har nok at tage mig til, og jeg har jo allerede fået en forsmag på livet uden arbejde. Siden august har jeg brugt tiden på at få holdt min ferie og brugt min afspadsering, så det er et stykke tid siden jeg har arbejdet på Sejerøfærgen, siger han.