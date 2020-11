En 26-årig mand fra Store Fuglede er ved Retten i Holbæk blevet kendt skyldig i at have begået vold mod, truet og frihedsberøvet en tidligere kæreste. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: 26-årig frihedsberøvede ekskæreste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

26-årig frihedsberøvede ekskæreste

Kalundborg - 29. november 2020 kl. 11:12 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Lørdag kendte Retten i Holbæk en 26-årig mand fra Store Fuglede skyldig i vold, frihedsberøvelse og trusler begået mod en ekskæreste på en adresse på Løve Gl. Landevej i Løve den 19. til den 20. april 2017, fortæller anklager Louise Hansen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

- Den 26-årige blev idømt tre måneders fængsel, hvoraf de to blev gjort betinget, fortæller hun.

Den 26-årige var også tiltalt for at have begået grov vold og voldtægt mod ekskæresten. I disse forhold blev han imidlertid frifundet.

- Jeg har endnu ikke læst rettens begrundelse for frifindelsen i disse forhold, men bevisførelsen blev besværliggjort af, at offeret blev dårlig under sin vidneforklaring, og derfor aldrig fik afgivet forklaring om de sidste forhold, siger anklageren.

Det er ikke normalt, at der holdes retsmøder på en weekend.

- Retssagen har været undervejs i nogen tid. Det her var den bedste mulighed vi havde, for at få sat punktum for sagen , forklarer Louise Hansen.

Den 26-årige tog sig betænkningstid for hvorvidt han ønskede at anke dommen.