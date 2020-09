26-årig blev anholdt da han nægtede at oplyse sit navn

I bilen sad to mænd, som blev bedt om at oplyse deres navn og fødselsdag. Passageren i bilen nægtede at sige hvem han var, selvom betjentene gentagne gange spurgte manden.

Da han fortsat nægtede at samarbejde, blev han anholdt, så politiet kunne fastslå hans identitet. Han blev visiteret, men heller ikke her fandt politiet nogen ID-papirer, som kunne give betjente hans navn eller fødselsdato. Den anholdte blev taget med på stationen, så politiet kunne finde ud af, hvem han var.

Under sagsbehandlingen oplyste manden nu sit navn, og han viste sig at være en 26-årig mand fra Kalundborg. Han blev sigtet for at overtræde Retsplejeloven, hvorefter han blev løsladt.