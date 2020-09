2500 coronatests: Ingen smittede

Medarbejdere fra firmaet PentaBase har stået for de mange og hurtige coronatest i forbindelse med vedligeholdelsesprojektet, som toppede med 420 fremmede håndværkere. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Kalundborg - 25. september 2020 kl. 10:39 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

Når man skal bruge mange folk udefra - 420 håndværkere udefra, da det aktuelle vedligeholdelsesprojekt på Equinor Refinery i Kalundborg toppede mandskabsmæssigt - gælder det om at minimere risikoen for coronsmitte så meget som overhovedet muligt. Både af hensyn til samfundet som helhed og af hensyn til raffinaderiets drift og økonomi.

Det fortæller Equinor-ingeniør Sanne Grønnegaard, der i forbindelse med nedlukningen af dele af raffinaderiets anlæg, der kaldes for et pit stop, leder kvalitets- og risikostyringen.

- Vi valgte at hyre et firma udefra, PentaBase. Deres medarbejdere har stået for nu meget tæt på 2500 test, hvor vi ikke har haft en eneste, der er blevet konstateret positiv med covid-19. Nogle af folkene er blevet testet flere gange, og det er sket med en testtype, der ellers er kendt for at være følsom på den måde, at det kan give falske positive testsvar.

Sanne Grønnegaard fortæller, at de mange prøver fra det store testtelt ved den nordlige indgangsport til det gamle basis-raffinaderi og KCP, som er kondensatraffinaderiet, bliver undersøgt på et laboratorium i Odense, og det går meget hurtigt med at få svar. Når der bliver testet en eftermiddag, er der svar, inden personen skal møde på arbejde næste morgen. PentaBase oplyser, at firmaet kan levere test-resultater på blot fire timer.

- Corona har beydet en ekstra dimension til vores sikkerhedstankegang. Nu skal vi både undgå uheld og smitte. Alle medarbejdere, både egne og fremmede, skal altid komme hele hjem efter arbejdet, og vi vil absolut heller ikke være med til at sprede coronasmitte i samfundet, slår Sanne Grønnegaard fast.

Hun fortæller også, at forholdsreglerne mod corona har været med til at højne sandsynligheden for, at vedligeholdelsesprojektet holdt sig inden for tidsplanens rammer. Det handler om økonomi, for jo længere »nedetid« for procesanlæg, jo større nedgang i produktionskapaciteten, som bliver registreret på selskabets bundlinje.