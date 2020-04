250 muffins til plejecentre

Føtex Kalundborg sendte fredag 250 muffins af sted til Kompetenceret for Demens Nyvangsparken og Rørmosecentret. Føtex håber, at lidt sødt kan forsøde tilværelsen. Det fortæller varehuschef i føtex Dennis Larsen, Føtex Kalundborg - Beboerne og personalet på byens centre herunder kompetencecenteret for demens fortjener en kærlig tanke i den svære tid. Som stor aktør i dagligvarehandlen, føler vi også et ansvar for de udsatte grupper i vores nærmiljø. Vi støtter i forvejen mange forskellige organisationer/grupper, og i denne tid går vores tanker til de ældre og medarbejderne i plejesektoren, fortæller varehuschef Dennis Larsen.

25.000 muffins til hele Danmark

Føtex Kalundborg er ikke den eneste Føtex i landet, der ønsker at forsøde tilværelsen for de udsatte under coronakrisen.

Faktisk donerer føtex-varehuse samlet set 25.000 muffins landet over. Ud over at være en hyggelig aktivitet for beboerne, skal tiltaget også ses som en tak til personalet, der hver eneste dag gør en forskel for de udsatte.