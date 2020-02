Se billedserie Kemp & Lauritzens afdeling på Sydhavnsvej, hvor 25 medarbejdere netop er blevet opsagt. Foto: Anna Egeris Karstoft

25 smede er blevet sagt op

Kalundborg - 28. februar 2020 kl. 08:45 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er en rigtig træls situation, og vi er meget kede af at skulle sige farvel til 25 dygtige og erfarne medarbejdere. Men vi har tabt en del af en stor rammeaftale med Equinor - nemlig smedeydelsen - og arbejdet for raffinaderiet udgjorde langt den største del af forretningsgrundlaget for vores afdeling på Sydhavnsvej.

Sådan fortæller Kemp & Lauritzens direktør for specialer, Mads Møller Andersen, til Nordvestnyt om lukningen af én af Kemp & Lauritzens to afdelinger i Kalundborg.

Den anden afdeling i Kalundborg med specialer i el og ventilation ligger på Svanevej. Den bevares og får nu tilført VVS-aktiviteter fra Sydhavnsvej-afdelingen.

Mads Møller Andersen fortæller, at Kemp & Lauritzen har en mangeårig og tæt relation som leverandør til Equinor, og det er fortsat selskabets mål at være den bedst mulige leverandør for Equinor, understreger han.

Direktøren fortæller også, at Kemp & Lauritzen vil forsøge at hjælpe de opsagte videre på bedste måde, når deres opsigelsesperiode er slut, og Mads Møller Andersen nævner, at det er lykkedes at finde en ny læreplads til en lærling fra Kemp & Lauritzen-afdelingen, der lukker i Kalundborg.

Kemp & Lauritzen er Danmarks største tekniske installationsvirksomhed med spidskompetencer inden for alle tekniske fagområder.