25 har søgt om repatriering siden 2019

På Integrationsudvalgets seneste møde modtog udvalget en redegørelse for hvor mange borgere i Kalundborg Kommune som har valgt at modtage repatrieringsstøtte de seneste år. Denne støtte er et tilbud om støtte til personer, der vælger at opgive deres bopæl i Danmark for i stedet at tage ophold i deres hjemland eller et andet tidligere opholdsland.