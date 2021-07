Den ene af de to forulykkede biler umiddelbart efter trafikulykken på Gørlev landevej i april i år. En 25-årig mand fra Ubby foretog en hasarderet overhaling umiddelbart inden rundkørslen og kørte frontalt sammen med en modkørende bil. Fredag blev den 25-årige idømt halvandet års fængsel for vanvidskørsel. Foto: Thomas Rye

25-årig vanvidsbilist skal halvandet år i fængsel

Kalundborg - 02. juli 2021 kl. 14:33 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Retten i Holbæk har kendt en 25-årig mand fra Ubby skyldig i flere tilfælde af vanvidskørsel. Manden er blandt andet fundet skyldig i at have forårsaget en alvorlig trafikulykke nær Gørlev og for bevidst at have påkørt politiet nær Mørkøv.

Der kommer til at gå en rum tid, før en 25-årig mand fra Ubby igen kan sætte sig bag rattet i en bil. Retten i Holbæk fandt ham i går skyldig i flere tilfælde af vanvidskørsel og idømte ham halvandet års ubetinget fængsel samt frakendte ham førerretten i 10 år.

Sagen omfattede flere forhold, der relaterer sig til tre forskellige sager. Den 25-årige har i retten nægtet sig skyldig i de fleste af forholdene og valgte på stedet at anke dommen til Østre Landsret.

Blandt forholdene var en længere biljagt, som den 25-årige var involveret i med politiet i maj sidste år. Retten fandt det bevist, at den 25-årige under biljagten bevidst bakkede sin bil ind i en politibil, ligesom han efterfølgende forsøgte at presse politibilen af vejen.

Under biljagten kørte den 25-årige med høj fart gennem flere mindre byer i Nordvestsjælland, såsom Østrup, Undløse og Ugerløse, med en fart, der ofte oversteg 100 kilometer i timen. På landevejen målte politiet den 25-åriges hastighed til at være helt oppe på 150 kilometer i timen.

Den 25-årige blev også dømt for sin involvering i et alvorligt trafikuheld på Gørlev Landevej ud for rundkørslen mellem Gørlev Landevej, Helsingevej og Kirkevangen i april i år. Her kørte den 25-årige i forbindelse med en overhaling frontalt ind i en modkørende bil, hvis chauffør, en 46-årig mand fra Tølløse, efterfølgende måtte skæres fri af bilen.