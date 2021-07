En 25-årig mand er tiltalt for at have forårsaget en alvorlig trafikulykke ved Gørlev i april i år. Samme mand forsøgte et år tidligere at påløre og flygte fra politiet nær Mørkøv. Foto: Thomas Rye

25-årig tiltalt for at påkøre politi og forårsage alvorlig ulykke

Kalundborg - 01. juli 2021 kl. 11:28 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

En 25-årig mand er både tiltalt for at have påkørt politiet under en 35 minutter lang biljagt på tværs af Nordvestsjælland og have forårsaget en alvorlig trafikulykke nær Gørlev.

Det er langt fra første gang, at en 25-årig mand fra Ubbys kørsel har forårsaget, at han er endt i retten. Manden har flere gange fået frakendt sit kørekort. Seneste i 10 år ved et retsmøde, der fandt sted i marts i år.

Det har dog ikke afholdt den 25-årige fra at køre bil. Hvilket over det sidste år har ledt til flere meget alvorlige trafikforseelser. Onsdag tog Retten i Holbæk hul på sagen mod den 25-årige.

Sagen omfatter tre forhold. Det første og mindst alvorlige handlede om, at den 25-årige uden kørekort var blevet fotograferet kørende 88 kilometer i timen ad Københavnsvej i Køge.

Hverken manglende kørekort eller blitzen fra fotovognen var dog nok til at afholde den 25-årige til to dage senere igen at sætte sig ind i bilen og køre ud for at møde en ven. Denne gang mødte han imidlertid tilfældigt en politipatrulje, da han kom kørende ad Ringstedvej nær Mørkøv.

- Noget ved ham fik mine alarmklokker til at ringe. Derfor slog jeg bilens nummerplade op, og vi konstaterede, at den havde en kvindelig ejer, hvorfor vi besluttede os til at standse ham i en rutinekontrol, forklarede den ene af de to politibetjente, da han onsdag afgav forklaring i retten.

Den 25-årige var dog ikke megen for udsigten til at skulle tale med politiet.

- Jeg var bange for, at jeg skulle ryge ind og sidde. Politiet har før haft problemer med min kørsel. De parkerede lige bag mig, og jeg besluttede mig for at bakke ind i dem i et forsøg på at ødelægge deres køler, så jeg kunne slippe væk, forklarede den 25-årige.

Selvom han ramte bilen, så lykkedes det dog ikke den 25-årige at forhindre politiet i at sætte efter ham. Biljagten varede omkring 35 minutter og førte ham blandt andet forbi Undløse, Østrup, Ugerløse, Stenmagle og Dianalund, inden jagten sluttede i Ubby. Den ene betjent filmede størstedelen af biljagten med sin telefon, og denne video blev afspillet i retten.

Af videoen fremgik det, at den 25-årige i perioder kørte omkring 150 kilometer i timen, og betjentene kommenterede i videoen blandt andet på, hvordan han kørte gennem Undløse by med omkring 100 kilometer i timen.

- Han kører jo fuldstændigt med hovedet under armen, udbrød den ene betjent frustreret i videoen.

Den 25-årige afviste selv, at han havde kørt så stærkt.

- På videoen virker det ikke som om, jeg kører så hurtigt. Jeg vil skyde på, at jeg ikke kørte mere end 90 kilometer i timen, sagde han.

- Du mener ikke, at 90 kilometer i timen er hurtigt, spurgte dommeren.

Undervejs i biljagten måtte flere andre trafikanter trække ind til siden for at undvige den 25-årige. Så heldigt gik det ikke den 20. april i år, da den 25-årige kom kørende ad Gørlev Landevej.

Her besluttede han midt i myldretiden at foretage en hasarderet overhaling ved Shell-tanken lige ud for rundkørslen mellem Gørlev Landevej, Helsingevej og Kirkevangen. Dette resulterede i en frontal kollision med en modkørende bilist, en 46-årig mand fra Tølløse.

Den 25-årige huskede ikke selv noget fra episoden forklarede han. Retten havde imidlertid indkaldt flere vidner, som kunne fortælle om dagen. Blandt andre den 46-årige mand.

- Jeg var lige kommet igennem rundkørslen, da jeg pludselig ser en bil komme lige imod mig. Han kørte, som om han ejede vejbanen. Jeg havde lige tid nok til at tænke »så kig dog op, se mig«. Han reagerede imidlertid ikke, og jeg prøvede at svinge ud i rabatten. Så lød et højt brag, forklarede den 46-årige, der den dag i dag døjer med smerter i lænden og et svækket knæ efter sammenstødet.

Et andet vidne var en lastbilchauffør, der til fods var ved at krydse vejen, for at komme over i tanken.

- Det skete 30 meter til højre for, hvor jeg krydsede vejen. Han overhalede hen over en fuldt optrukket spærreflade i høj fart. Havde der ikke været en bil i vejen, havde han ramt mig i stedet, forklarede chaufføren, der efter sammenstødet hastede over vejen for at hjælpe de tilskadekomne.

- Den 25-årige virkede omtåget og muligvis påvirket. Han forsøgte at slippe væk gennem skoven, men flere tilskuere mødte op og holdt ham tilbage, mens jeg hjalp den 46-årige, fortalte han.

Sagen mod den 25-årige fortsætter fredag.