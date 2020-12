Retten i Holbæk varetægtsfængslede onsdag en tredje mand i sagen om et groft overfald i Gørlev. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

25-årig fængslet i grov voldssag

Kalundborg - 30. december 2020 kl. 15:09 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Retten i Holbæk valgte ved et grundlovsforhør onsdag at varetægtsfængsle en 25-årig mand fra Tappernøje frem til den 12. januar.

Den 25-årige mistænkes af politiet for at have medvirket til et groft overfald på en 35-årig mand i dennes hjem i Gørlev den 26. og 27. december. I forvejen er to andre mænd fra Gørlev varetægtsfængslet i sagen.

- Efterforskningen er endnu ikke afsluttet, og begrundelsen for varetægtsfængslingen var, at man vurderede, at han kunne påvirke efterforskningen, hvis han forblev på fri fod. Så må den videre efterforskning vise, om vi skal have fat i flere personer i denne sag, si-

ger kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard.

Ved overfaldet blev den 35-årige opsøgt af de to mænd i sit hjem i Gørlev. Her blev han slået og sparket gentagne gange. Han blev blandt andet slået med en kæde, fik væltet et skab ned over sig og blev smidt ned ad en trappe. Manden fik alvorlige skader under overfaldet - skaderne var dog ikke livstruende.

Grundlovsforhøret blev holdt bag lukkede døre, hvorfor politiet ikke ønsker at oplyse om den 25-åriges præcise rolle i sagen eller om baggrunden for overfaldet.