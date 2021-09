24 af 27 folkevalgte på rådhuset er enige om et budget, der blandt andet løfter børn og skole i de kommende år. Og bruger hele rammen. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

24 bag budget: Velfærd og investeringer får stort løft

Kalundborg - 23. september 2021 kl. 08:02 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Der er »mærkbare« løft i både velfærd og investeringer i den budgetaftale fra 2022 og de følgende tre år, som 24 af de 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Kalundborg har indgået, og som er offentliggjort tidligt torsdag morgen. Aftalen betyder blandt andet, at Kalundborg Kommune kan indføre minimumsnormeringer allerede fra 2023.

- Jeg er glad for og meget tilfreds med, at 24 er villige til fortsat at tage ansvar for Kalundborg Kommunes økonomi og fremtid, siger borgmester Martin Damm (V).

Partierne har, tilføjer borgmesteren, alle bidraget til forliget i en konstruktiv og åben dialog.

Af en fællesudtalelse fra partierne bag aftalen - Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Konservative og Det radikale Venstre - fremgår, at »det er velkendt, at Kalundborg Kommune er godt økonomisk polstret, grundet en meget positiv udvikling i erhvervslivet og nu også på uddannelses- og forskningsområdet. Samtidig har vi været bevidste om, at en sikker økonomistyring er grundlaget for fortsat udvikling. Dertil er der nu kommet

en ny udligningsordning, der forbedrer vores muligheder yderligere«.

Udtalelsen fortsætter:

Bruger hvad vi må

»Under indtryk af disse vilkår er partierne i enighed nået frem til et budget, hvor vi bruger alt, hvad vi må på velfærd (serviceudgifter). Samlet bliver serviceløftet på 54 millioner kroner i budgetperioden. Dertil kommer midler fra finansloven for ikke under 40 millioner kroner i budgetperioden.

Vi bruger også alt, hvad vi kan slippe af sted med indenfor de centrale rammer på anlægsopgaver.

I de næste fire år vil der samlet være et anlægsniveau på 680 millioner kroner. Derudover afdrager vi knap 141 millioner kroner på gammel gæld. Vi sænker personskatten med 0,2 procentpoint, og får nu Region Sjællands laveste trækprocent.

Med andre ord får vi borgernes penge ud at arbejde - for borgerne«.

Flere pædagoger

Partierne har på børn og unge-området aftalt, at alle statsmidlerne til bedre normering og den øgede forældrebetaling skal gå ubeskåret til ansættelse af pædagogisk personale i vores daginstitutioner. Dette kommer til at betyde, at Kalundborg Kommune kan indføre minimumsnormeringer allerede fra 2023.

Et stort emne i årets budgetlægning har været, at en større gruppe børn ønskes flyttet fra normalskolen til et mere specialiseret tilbud. Skolerne har i sin tid fået tildelt i omegnen af 25 mio. kr. ekstra til at inkludere flere elever fra netop de specialiserede tilbud, og nu flyttes en del af eleverne tilbage, men hvor meget af økonomien skal så følge med eleverne?

Partierne bag budgetaftalen har prioriteret et løft i normalskolen, og har derfor valgt at lade alle "inklusionsmidlerne" forblive på skolerne til brug for et generelt løft af folkeskolerne.

- Det betyder, at vi prioriterer 10,665 millioner kroner årligt til den omtalte flytning af børn til mere specialiserede tilbud.

Derudover tildeles folkeskoleområdet yderligere 0,75 millioner kroner til udbygning af to-lærer ordningen for 1. og 2. klassetrin til i alt 2,55 millioner kroner årligt.

