En forårsaften sidste år udviklede sig til et mareridt for en kvinde, da en 24-årig mand trængte ind i hendes hjem og forsøgte at kvæle hende. Torsdag kommer sagen for Retten i Holbæk. (Arkiv)

24-årig forsøgte at kvæle kvinde i hendes eget hjem

Torsdag kommer en mere end et år gammel sag for Retten i Holbæk, hvor en 24-årig mand er tiltalt for at have udsat en kvinde fra Høng for legemsangreb af særlig rå og farlig karakter samt for at have truet kvinden på livet.