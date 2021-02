24-årig blev anholdt natten til lørdag, og så blev hans kammerat rasende og skubbede til politiet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: 24 årig blev anholdt - og så blev hans kammerat rasende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

24 årig blev anholdt - og så blev hans kammerat rasende

Kalundborg - 01. februar 2021 kl. 15:35 Kontakt redaktionen

Gørlev: Kl. 00:33 natten til lørdag alarmerede en opmærksom borger politiet, fordi nogle personer udviste mistænkelig adfærd ved et køretøj, der holdt parkeret på Østerled i Gørlev.

Borgerne mistænkte, at der kunne måske være tale om indbrud i bilen, men under anmeldelsen kørte personer fra stedet i en anden bil. Polititet fik oplysninger om bilen, der gjorde, at politiet ledte efter flugtbilen og fik kontakt til den på Langeås i Gørlev.

Politiet fandt frem til en 24-årig mand fra Gørlev, som var mistænkt for at have været fører, selv om han havde smidt nøglerne til bilen væk.

Den 24-årige havde ikke noget kørekort og var påvirket af alkohol og narkotika under kørslen. Han blev derfor sigtet for spiritus-/narkokørsel og anholdt, så politiet anbragte ham i patruljebilen med henblik på transport til et sygehus til udtagelse af blodprøver til nærmere undersøgelse for alkohol og euforiserende stoffer.

I bilen sad også den 24-årigs kammerat, en mand på 23 år, som var så utilfreds med kammeratens anholdelse, at han forsøgte at få kontakt til ham i politibilen. Herunder skubbede han så hårdt til en politibetjent, at politibetjenten slog sit hoved mod patruljebilen.

Det endte med, at den 23-årige også blev anholdt, og han blev sigtet for vold mod politiet på grund af sin adfærd. Ved visitation af den 23-årige fandt politiet ham i besiddelse af et knojern, så han også blev sigtet for overtrædelse af våbenloven.

Den 24-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve på sygehuset i Slagelse, mens den 23-årige forblev i politiets varetægt til næste formiddag, hvor også han blev løsladt efter afhøring i anledning af sigtelserne mod ham.

Begge kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når de hver især skal have deres sager afgjort.

Politiet oplyser, at der i øvrigt ikke var tegn på indbrud eller anden skade på køretøjet på Østerled.

khk