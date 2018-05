Tjørnens Kvarter i den vestlige bydel af Høng udbydes med 23 parcelhusgrunde med sidste frist for at afgive bud 15. juni.

23 parcelhusgrunde i udbud fra i dag

- Bemærk, at grundene sælges i udbud til start. Det giver lige muligheder for alle. Interesserede skal nok holde sig til. Høng har det hele, og der er stor efterspørgsel i området, tilføjer borgmesteren.

Udbudet påbegyndes som nævnt 7. maj, og det er BoligOne Vestsjælland på Hovedgaden 32A, der sælger grundene. Frist for at afgive tilbud, som skal afleveres til BoligOne, er 15. juni kl. 12.00. Der vil være mulighed for at afgive mere end et bud og i prioriteret rækkefølge, bemærker ejendomsmæglervirksomheden.