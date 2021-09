Høringsfasen for lokalplanen om byggeri i Klosterparken har blandt andet ført til den ændring, at kommunen vil have etableret p-plads, hvor et af de planlagte otte punkthuse skulle være. Derudover skal fokus fremadrettet være på at sikre det grønne område.Foto: Bjarne Robdrup

23 høringssvar - tre ændringer i planerne

Kalundborg - 10. september 2021 kl. 11:01 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Torsdag aften skulle teknik- og miljøudvalget i Kalundborg Kommune beslutte, om de ville vedtage den omstridte lokalplan, der tillader byggeri i Klosterparken i Kalundborg.

Forud for mødet er gået flere måneder, hvor planerne har været heftigt debatteret af både borgergrupper såvel som lokalpolitikere.

Interessen var afspejlet ved, at kommunen havde modtaget hele 23 høringssvar til lokalplanen samt det tillæg til kommuneplanen, der ligeledes var del af planerne.

Overvægten af svarene udtrykte modstand imod planerne, tre svar var positive tilkendegivelser, tre var forholdsvis neutrale svar fra Kalundborg Museum, politi samt Slots- og Kulturstyrelsen, og så kredsede flere høringssvar sig om parkeringsforholdene i området.

De mange høringssvar har alligevel ført til, at teknik- og miljøudvalget indførte tre ændringer i forhold til lokalplanen, der var sendt ud til offentligheden.

Mere luft til naboer Største ændring må siges at være, at antallet af punkthuse - og dermed antal boliger - reduceres fra otte til syv. Det sker for at forbedre parkeringsforholdene.

En anden mere kosmetisk ændring er en sproglig omformulering efter henvendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, og den tredje ændring kommer på baggrund af en borgerhenvendelse, der gør opmærksom på, at den nuværende fodbold- og discgolfbane i Klosterparken står til at miste ni ud af 10 huller, hvis husene bliver bygget. Derfor lægges der op til, at de huller bliver reetableret i en anden del af parken.

- Det giver lidt færre boliger, men naboerne får mere luft, og så kigger vi på, hvordan Klosterparken kan forblive et dejligt stort rekreativt område, siger Jakob Beck Jensen (V), formand for teknik- og miljøudvalget.

Inddrage andre områder Blandt dem, der havde indsendt kritiske høringssvar, var blandt andet den borgergruppe, der havde indsamlet 1500 underskrifter imod byggeplanerne.

- Er halvdelen af parken først blevet bebygget, kan vi ikke fortryde(...) Vi mener, at kommunalbestyrelsen er nødt til at anerkende, at i lige netop denne sag, har I overhovedet ikke flertallet af borgernes opbakning, skriver de blandt andet i deres høringssvar.

Deres og andre ligesindedes holdning drøftede teknik- og miljøudvalget også lidt, forklarer Jakob Beck Jensen, dog uden at det medførte nogle ændringer.

- Vi kender jo deres holdninger godt på forhånd. Til gengæld har vi kigget på deres bekymringer for at se, om vi kan inddrage andre områder for at bevare størrelsen, siger Jakob Beck Jensen.

Teknik- og miljøudvalget har derfor bedt kommunen om at undersøge, om dele af Munkesøen kan blive en større del af parkområdet.

- Vi skal kigge på, om vi kan få et areal i tilsvarende størrelse, måske endda større, inddraget i parkarealet, siger Jakob Beck Jensen.

- Vi har naturligvis i tankerne, hvordan vi kan sikre naturen og en god biodiversitet. Så det kunne for eksempel være ved, at boldbanerne eller skateparken bliver en endnu bedre del af parken, siger Jakob Beck Jensen.

Selv om debatten har været stor og kritikken kras fra flere sider, så mener Jakob Beck Jensen, at der overordnet set har været tale om en god høringsproces omkring forløbet.

- Og så er det nu engang sådan, at flertallet af politikerne stadig er positive over for projektet. Det mener jeg er vigtigt i forhold til den udvikling, som Kalundborg er i, og behovet er der for at få flere boliger særligt i midtbyen, siger Jakob Beck Jensen.