En politipatrulje rykkede i aftes klokken 18.13 ud til Gørlev Landevej, og en 23-årig bilist fra Korsør blev sigtet for vold og trusler mod en 49-årig mand.

23-årig sigtet for trafikvold

Kalundborg - 14. februar 2020 kl. 10:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klokken 18.13 i aftes anmeldte en 49-årig mand, at han var blevet udsat for vold og trusler af en medtrafikant, en 23-årig mand fra Korsør. De to var blevet uenige i trafikken på Gørlev Landevej og var standset for at tale sammen.

Den 49-årige syntes, at den 23-årige havde kørt meget tæt på, så lyset blændede ham. Da den 23-årige kort efter overhalede, blinkede den 49-årige ad ham, for at få ham til at standse, så de kunne tale sammen. De standsede, og der opstod konflikt, som ifølge den 49-årige udviklede sig til, at han fik et knytnæveslag i ansigtet og blev truet af den anden bilist.

En patrulje blev sendt til stedet, hvor politifolkene traf begge parter. Den 23-årige blev sigtet for vold og trusler mod den 49-årige ved at have slået ham i ansigtet med knyttet hånd. Han nægtede at have truet eller slået den 49-årige, der efter hans opfattelse havde reageret voldsomt og skældt den 23-årige ud.

Politiet skrev rapport i sagen, som skal belyse episoden ud fra begge parter og vidners forklaringer. Sagen vil senere blive vurderet af anklagemyndigheden, hvorefter den 23-årige vil høre mere fra politiet.

ur