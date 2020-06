Foto: Per Christensen

En 23-årig mand fra Kalundborg nægtede sig tirsdag skyldig i en sexsag fra Synscenter Refsnæs, selvom sagen egentlig fra fremmet ved Retten i Holbæk som en tilståelsessag. Foto: Per Christensen

23-årig nægter sig skyldig i sexsag fra synscenter

En 23-årig mand fra Kalundborg nægtede sig tirsdag skyldig i at have haft ulovligt samleje med en 21-årig kvinde, imens han var ansat ved Synscenter Refsnæs i Kalundborg, og hun var optaget på institutionen.

Forbrydelsen, som han er sigtet for, skulle have fundet sted imellem den 1. og 2. november sidste år, da han selv var 23 år, og hun var 20 år.

Det er altså ikke de to personers alder, der har ført til sigtelsen, men det forhold, at den 23-årige var ansat ved og hun optaget på institutionen, da samlejet skulle have fundet sted.