En 22-årig mand blev onsdag idømt syv måneders ubetinget fængse ved Retten i Holbækl for et halvandet år gammelt knivoverfald. Sagen var speciel fordi offeret for overfaldet nægtede at møde op i retten og afgive vidneforklaring. Han frygter for sin sikkerhed, forklarede bistandsadvokat. Foto: Mie Neel

22-årig får syv månders fængsel for knivoverfald

I går formiddag mødtes Retten i Holbæk for fjerde gang for at behandle sagen mod en 22-årig mand fra Kalundborg, som var tiltalt for at have begået et knivoverfald mod en 24-årig mand ligeledes fra Kalundborg på parkeringspladsen ved Klosterparkvej 69, den 8. oktober 2017.

En 22-årig mand fra Kalundborg blev i går idømt syv måneders fængsel for et knivoverfald i Kalundborg forrige år. Dommen faldt på trods af, at det 24-årige offer i sagen aldrig mødte op og gav forklaring i retten.

