22-årig blev gennembanket af to mænd

Kalundborg - 12. januar 2021

Kl. 04.15 natten til søndag anmeldte en 22-årig mand fra Kalundborg, at han for 10-15 minutter siden var blevet overfaldet i Skibbrogade, efter at han var kommet ud fra en opgang og havde gået et kort stykke på gaden.

Politiet fik hurtigt kontakt til den 22-årige, der havde flere, men mindre blødende sår i ansigtet efter overfaldet. Han oplyste, at to mænd pludselig kom ud fra en personbil og overfaldt ham uden nogen forudgående kontroverser. Han blev først sparket, så han faldt omkuld, hvorefter han blev holdt fast, mens han efterfølgende blev slået flere gange i ansigtet flere gange og muligvis med en genstand i hånden. Herefter flygtede de to mænd i en sort personbil af stationcar-typen med LED-forlygter.

De to mænd blev af offeret beskrevet således: A: mand, ca. 165 cm høj, hudfarve sort, talte dansk, Han var iført en sort jakke med pelskrave, halsedisse, sorte cowboybukser og et par hvide Nike sko;

Den anden var ca. 180 cm høj, hudfarve sort, og han talte også dansk og var iført en kasket, halsedisse, en rød jakke og et par grå bukser.

Politiet ledte efterfølgende efter de to mænd og deres bil i Kalundborg efterfølgende, men fandt dem ikke. Den 22-årige oplyste, at han efterfølgende ville tage på skadestuen for at blive tilset af en læge og få registreret sine skader til sagen om et voldeligt overfaldt.

Politiet i Kalundborg hører gerne fra personer, der har bemærket overfaldet i Skibbrogade, eller som kan give oplysninger om identiteten på de to mænd. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

ur