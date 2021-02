En 21-årig mand fra Kalundborg Kommune blev onsdag fremstillet ved Retten i Holbæk, mistænkt for at have begået flere overgreb mod en ekskæreste. Foto: Mie Neel

21-årig mistænkt for vold og seksuelle overgreb i en to år lang periode

Onsdag formiddag blev en 21-årig mand fra Kalundborg Kommune fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Holbæk.

Politiet mistænker den 21-årige for over en to år lang periode at have udsat en kvinde for en række overgreb.