I år kan man igen se frem til den store indmarch af ungdomsspillere og forældre, når Lions-stævnet afvikles i pinsen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

2020 med endnu mere liv og lys i Kordilgade

Kalundborg - 15. februar 2020 kl. 09:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På årets første morgenmøde i Vores Kalundborg kom det frem, at julen i år bliver med langt flere pyntede juletræer rundt i byen end de seneste år.

Det var Mie og Glenn Swärd fra Swärd's Guldsmedie, som forrige år fik en børnehave til at komme og pynte juletræet ved deres butik. Sidste år var der lidt flere børnehaver på spil, og i år er der tilsagn fra et endnu større antal børnehaver, ligesom der er en forventning om, at rækken af butikker, der ønsker at have et juletræ stående i julemåneden, vokser yderligere.

Sidste år måtte Lions Cup aflyse den traditionelle indmarch i byen. Den vender tilbage i år, så derfor er igen udsigt til en by propfyldt med fodboldspillere og deres forældre fredag den 29. maj, når forældreforeningerne i KGB og RGI igen står bag Danmarks største pinsestævne for fodboldglade ungdomsspillere.

På morgenmødet blev der også talt om ShopSjælland, den fælles webportal for lokale butikker og producenter i hele Vestsjælland. Tilgangen til webportalen er stagneret, og derfor er der nu sat en kampagne i gang, hvor kontingentet til ShopSjælland bliver fjernet. Det er altså gratis for butikkerne at være med og lægge varer op på nettet.

På morgen mødet opfordrede næstformand i Vores Kalundborg Keld, Haapanen, butikkerne til at gøre brug af webportalen, ligesom der kom positive tilbagemeldinger fra BrilleHuset og fra Swärd's Guldsmedie. Hos guldsmeden har man solgt de første varer, mens Christian Lind, indehaver af

BrilleHuset, synes det var nemt at komme i gang. Dagen før havde han brugt to timer på at få skrevet tekst og lagt fotos op af sine varer.

VoresKalundborg har planer om et tættere samarbejde med Kalundborg Håndværkerforening, og formændene for VoresKalundborg, Glenn Swärd og

Brian Sønder Andersen, har haft et møde med repræsentanter fra håndværkerforeningen og her besluttede man at afvente den kommende generalforsamling i Kalundborg Håndværkerforening, inden man fortsætter drøftelserne.

Den gode nyhed om at Tour de France feltet kommer gennem Kalundborg næste år blev også kort drøftet på morgenmødet, og der var enighed om, at det er så stor en begivenhed, at man skal gå sammen med kommunen og andre store aktører for at nå i mål med den helt ekstraordinære begivenhed, der kræver en usædvanlig stor planlægning. På morgenmødet var der flere, som viste interesse for at være med i den kommende arbejdsgruppe.

Grøn vil være en oplagt farve at være fælles om i Kalundborg i forbindelse med Tour de France , da der er indlagt en spurt i Kalundborg, som giver point til den grønne pointtrøje.