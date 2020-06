2020 er et år som I altid vil huske

Et af svarene på lærdommen om corona er, at I nu har bevist, at I dygtige til at tilegne jer læring online, I kan holde online møder, og I kan være sammen på afstand. Og I har været ekstremt dygtige til at omstille jer. Det har været en lærerig tid. Nogle af jeres undervisere har fortalt mig, at både I og de led af matrikel-kuller til tider. Men Coronaen har bidraget til at styrke jeres kompetencer som digitale borgere, hvor mulighederne er mange for job i udlandet med eksempelvis bopæl i Danmark, og hvor det efterhånden kun er tidszonerne, der sætter grænserne.

- Her på gymnasiet har I de sidste år haft en fælles ramme for uddannelse og dannelse. Vi har sat rammerne for jer, og det har været op til hver enkelt at udfylde disse rammer - sammen med alle jeres lærere. Og det har I gjort. I har været fagligt aktive, engagerede og interesserede - næsten hele tiden. - Hvad end I nu vælger at gøre, om det er hurtigt videre på et drømmestudie, et sabbatår eller job, eller noget helt fjerde, så skal I huske at vælge med hjertet, og at der er brug for jer. Det er vigtigt at huske, at høje karakterer ikke nødvendigvis er vejen til et godt job og en god fremtid. Selvom det er en kliché - så er der et gram af sandheden i den: Det handler ikke om de karakterer, man får, men om den karakter, man er. Så arbejd på den og spild gerne tiden - men spild den med mening. Dyrk samværet med andre. Oplev nye horisonter. Hjælp dem, der har brug for det - og lær nyt. Sæt jer store mål, brug jeres studentereksamen, og glem ikke at nyde livet.