Se billedserie Lygtepælene blev kommunale i 2018 og regningen betalt i 2019. Og den blev dyr. Men det hindrede ikke et overskud. Foto: Lotta Lemche

Send til din ven. X Artiklen: 2019 blev 66 millioner kroner bedre end ventet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

2019 blev 66 millioner kroner bedre end ventet

Kalundborg - 30. april 2020 kl. 06:33 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg Kommune er - fortsat - bedre stillet økonomisk end eksempelvis mange sjællandske kommuner.

*

Ved indgangen til året forventede Kalundborg Kommune et beskedent minus på én million kroner på det skattefinansierede område i 2019-regnskabet. Resultatet blev et plus på godt og vel 66 millioner kroner. Og hvis tallene for det skattefinansierede område sammenregnes med tallene fra forsyningsvirksomheden, blev forventningen om et plus for 2019 på cirka 2,5 millioner kroner overgået med mange længder i kraft af et overskud på godt 68 millioner kroner.

Kalundborg Kommune har fortsat tunge områder, der udfordrer økonomien betragteligt. Men med hovedtallene på plads kan kommunalbestyrelsen konstatere, at der også efter, at løbende gældsposter på optagne lån er afdraget, fortsat er sorte tal på bundlinjen. Afdragene på de kommunale lån i 2019 udgjorde nemlig 48 millioner kroner.

Regnskabet afspejler i sig selv et resultat, som hovedparten af landets kommuner vil misunde Kalundborg Kommune. Og i hovedtallene indgår oven i købet det faktum, at kommunen blev dømt til at betale et større millionbeløb - godt 90 millioner kroner - til energiselskabet Seas-NVE for at overtage vejbelysningsanlægget i kommunen. Det fastslog voldgiftsretten i en afgørelse fra december 2018, som ikke faldt ud til Kalundborg Kommunes fordel.

Udgiften til overtagelse af gadebelysningen for 91,6 millioner kroner blev bogført på regnskab 2018, men beløbet blev først trukket på kassen året efter, altså sidste år, og denne balanceforskydning har medført, som direktionen anfører, at kassebeholdningen samlet er blevet reduceret med 55,0 millioner kroner, hvor der i det oprindelige budget var forventet 55,9 millioner kroner.

- Jeg vil betegne det samlede regnskab som godt og vel tilfredsstillende, siger borgmester Martin Damm (V), naturligvis i lyset af de forventninger, der lå til 2019:

- Der er en del kommuner, som reelt skal ud at låne for at finansiere de udgifter, de har. Vi har fortsat penge i kassen og samlet set er det min vurdering, at det ser fornuftigt og trygt ud.

En væsentlig forklaring på det gode økonomiske resultat er, at der ikke blev brug for de afsatte millioner til ledighed og beskæftigelsesområdet.

Der var, heldigvis, ganske enkelt færre, der blev ledige end forventet.

Samtidig blev Kalundborg Kommune tilført 16 millioner kroner ekstra i efterregulering og havde således flere indtægter på området end forventet.

Kommunen tog i 2019 tillige »forskud« på en økonomisk ubalance ved at flytte 20 millioner kroner fra drift til anlæg.