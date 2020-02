En 60-årig mand fra Kalundborg er blevet idømt 20 dages fængsel ved Retten i Holbæk for at true en offentligt ansat. Foto: Mie Neel

20 dages fængsel for trusler mod sagsbehandler

En 60-årig mand fra Kalundborg blev i går idømt 20 dages ubetinget fængsel ved Retten i Holbæk for at have truet en sagsbehandler fra Styrelsen for Patientklager med at ville skyde ham med et gevær.