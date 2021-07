20-årig uden førerret stoppet i bil

Ved godt 11-tiden mandag middag standsede politiet rutinemæssigt en 20-årig mand fra Nykøbing Sj. i en personbil på Eskebjergvej i Eskebjerg. Føreren af bilen måtte ikke køre bil, da han havde fået et kørselforbud. Han havde inden for de første tre år som ny bilist fået to klip. Ét for at køre over for rødt lys, og ét for at overhale over spærrelinje. Forseelserne udløste i starten af året et kørselsforbud, og den 20-årige havde ikke været oppe til en kontrollerende køreprøve for at generhverve sin førerret. Han blev derfor sigtet for kørsel uden førerret, og han kan, som nævnt, forvente en bøde i sagen.