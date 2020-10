En 20-årig kvinde fra Kalundborg står tiltalt for over 300 forhold om bedrageri ved Retten i Holbæk. Pengene skulle hun have brugt til at shoppe tøj og brugsdesign på internettet. Foto: Mie Neel

20-årig tiltalt for over 300 forhold om svindel

Det var blandt andet for at shoppe tøj, sko og forskelligt brugsdesign på internettet, at en 20-årig kvinde fra Kalundborg svindlede, forklarede hun torsdag ved Retten i Holbæk.

Hun skulle have udsat i alt 54 forskellige personer for bedrageri i en omfattende svindelsag, hvor hun står tiltalt for intet mindre end 302 forhold.