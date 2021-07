Charlotte Tornquist, Midt- og Vestsjællands Politi: Betjenten er undersøgt på skadeskue, og der er heldigvis ikke konstateret nogen brud.

20-årig spiritusbilist på flugt ramte betjent

Kalundborg - 05. juli 2021

Det bliver op til retten af afgøre senere, hvilken straf en 20-årig mand skal have for under flugt at skade en betjent.

Foreløbigt står det klart, at den unge mand er sigtet for vold i sagen, hvor betjenten ikke blev påført alvorligere skader.

Det siger kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, Charlotte Tornquist.

Det dramatiske forløb fandt sted kort før klokken 02 natten til mandag. -

Klokken 01.52 bliver en personbil standset af en politipatrulje på Høng Landevej ved Løve i en rutinekontrol.

Føreren, der er en 20-årig mand fra Albertslund, viste sig at være spirituspåvirket, idet den unge mand blev bedt om at blæse i alkometeret, som viste en promille over det tilladte.

- Men da betjenten erklærede den 20-årige for anholdt, blev den unge mand usamarbejdsvillig og nægtede at stige ud af bilen. Politifolkene åbnede bildøren for at assistere manden i at følge med, men han satte sig til modværge, siger Charlotte Tornquist - og fortsætter:

- Mens betjentene forsøgte at få føreren ud af bilen, kørte den 20-årige fremad, så den ene betjent blev ramt på sin arm af køretøjet. Den 20-årige kørte herefter fra stedet mod syd.

Betjenten var ikke, skulle det efterfølgende vise sig, kommet alvorligt til skade, så patruljen eftersatte det flygtende køretøj.

- Efter nogle få hundrede meter valgte den forfulgte selv at standse bilen, og den 20-årige steg selv ud og blev anholdt uden dramatik. Han blev sigtet for vold ved at have påkørt betjenten for spirituskørsel og fik udtaget en blodprøve, lyder det fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Mandag formiddag efter endt sagsbehandling blev den 20-årige løsladt, da der ikke var grundlag for at fremstille ham i grundlovsforhør med begæring om varetægtsfængsling. Han kan forvente at høre mere fra politiet, når resultatet af blodprøven kommer.

Hvad skete der konkret med betjenten, der blev ramt?

- Han er efterfølgende undersøgt på skadestue, hvor han har pådraget sig nogle skrammer. Men der er ikke konstateret brud, siger Charlotte Tornquist.