20-årig fængslet i sag om dobbeltdrab

Retten i Holbæk besluttede torsdag lige over middag at varetægtsfængsle en 20-årig mandlig kalundborgenser frem til den 15. juni.

Politiet mistænker den 20-årige for at have medvirket til dobbeltdrabet på Nørre Allé i Kalundborg den 17. november sidste år. Politiet ønsker dog af hensyn til den videre efterforskning ikke at udtale sig om, hvilken rolle den 20-årige skulle have haft i sagen.