Foto: Ulrik Reimann

19-årig kvinde varetægtsfængslet efter grov vold og røveri

En 19-årig kvinde fra Kalundborg er blevet varetægtsfængslet i fire uger, efter et særdeles groft røveri i Kalundborg tirsdag aften.

Ved 22-tiden blev en 41-årig mand fra Slagelse overfaldet på en adresse i Kordilgade og han blev frataget et mindre kontantbeløb.

I forbindelse med røveriet pådrog manden sig en flænge i ansigtet og Vestsjællands Brandvæsen måtte efter episoden rykke ud for at spule blod væk fra en væg.

Manden blev efterfølgende behandlet på sygehuset og senere på aftenen anholdt politiet en 19-årig kvinde, som man i første omgang mistænkte for at have en rolle i sagen.