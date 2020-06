187 elever i bevægelse

Se billedserie Tirsdag holdt 2.g klasserne på Kalundborg Gymnasium en stor fælles bevægelsesdag, hvor eleverne løb eller cyklede samtidig, men spredt ud over hele kommunen. Foto: Thomas Rye

Kalundborg - 02. juni 2020 kl. 13:40 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag eftermiddag holdt eleverne på Kalundborg Gymnasium bevægelsesdag mellem klokken 13.00 og 14.00. her kunne man møde elever fra gymnasiet iført røde t-shirts i løb eller på cykel over store dele af kommunen.

Eleverne startede dagen med et fælles møde i gymnasiets udendørs amfiteater, hvor de i sad i klasserne med en meters afstand til hinanden. Herefter bevægede eleverne sig alene i parvis ud i kommunen til deres på forhånd planlagte rute.

- Vi holder en fælles bevægelsesdag, og vi er alle i bevægelse på samme tid, men for at vi kan gøre det forsvarligt, så har vi valgt at lade eleverne planlægge deres egne ruter og sprede dem ud over hele kommunen, fortæller lek­tor Jens Kristian Deigaard Sørensen.

- Ideen kom af, at elevernes idrætsundervisning naturligt har lidt under coronakrisen, da det er svært at undervise i idræt gennem fjernundervisning. Vi forsøgte at komme uden om det ved at give dem til opgave hver især at udarbejde et træningsprogram, hvor de skulle arbejde frem imod et bestemt mål, som de så skal kunne nå at bevæge sig på en time på tirsdag, fortsætter han.

Træningsprogrammet skal munde ud i en skriftlig rapport fra hver enkelt elev.

- Det er faktisk en opgave, som normalt lægger i starten af 3.g. Vi har fået lov til at flytte opgaven på grund af coronakrisen, så eleverne får mulighed for at bruge denne tid bedst muligt, siger Jens Kristian Deigaard Sørensen.

Eleverne har fået frit valg til hvordan de ville bevæge sig på bevægelsesdagen. Cykel, svømning eller rulleskøjter var alt sammen muligheder.

- Ideen er, at man selv bestemmer, hvor man starter fra, og hvilken retning man vil bevæge sig i, siger Jens Kristian Deigaard Sørensen.

Løb var dog den klart mest populære disciplin ved tirsdagens bevægelsesdag. Det store flertal af eleverne havde iført sig løbeskoene, her i blandt eleverne Amalie og Michelle fra 2.B.

- Vores mål er, at vi skal nå at løbe 11 kilometer. Vi har trænet op til det, og plejer at kunne løbe 10 kilometer på en time, så det burde være realistisk. Vi har også fået noget fantastisk vejr at løbe i siger, pigerne.

Det varme vejr giver dog også nogle ekstra udfordringer for løberne, og det skortede ikke på opfordringer fra lærerne til at drikke rigeligt vand undervejs. Pigerne har dog tænkt sommervarmen og solskinnet ind i deres løberute.

- Vi har planlagt vores rute, så den slutter ved stranden, griner de.