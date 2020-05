18. gang at Hans Werner byder indenfor i pinsen

Hans Werner Madsen åbner og viser sine Røsnæs-malerier. Motiverne er fra lokalområdet, fortrinsvis med temaer som Kirkebugten, rapsmarker, Helles Klint, Sønderstrand og Fiskehuset og naturens signaler - det er de tilbagevendende udgangspunkter i malerens billedverden. Hertil kommer så en helt anderledes form for billedudtryk i figurbillederne, der oprindeligt startede som et »frikvarter« fra røsnæsmalerierne.

Man kan i den grad påstå, at Hans Werner Madsen er »kommet på plakaten« i år. Det skal forstås sådan, at plakat-udvalget har udvalgt et af Hans Werners figurbilleder af »rødhalsen« til at danne baggrund på den ny-designede »Kunst i pinsen-plakat-2020«. Netop dette figur-billede hører til en gruppe malerier, som Hans Werner Madsen har fået antaget på den statsanerkendte »Kunstnernes Sommerudstilling« for år tilbage.