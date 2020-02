En 18-årig mand kørte frontalt ind i et vejtræ på kallerupvej udenfor Kalundborg og har fået diverse knoglebrud. Arkivfoto

18-årig kvæstet - kørte frontalt ind i træ

Tirsdag klokken 17.21 rykkede politiet, ambulancepersonale og en lægehelikopter ud til et færdselsuheld på Kallerupvej udenfor Kalundborg, da en bilist var kørt ind i et træ.

Det viste sig, at en nu kvæstet, 18-årig mand fra Kalundborg under kørsel ad Kallerupvej mod nordvest havde mistet kontrollen over sin personbil.