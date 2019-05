Østre Landsret kendte onsdag en 18-årig mand fra kalundborgegnen skyldig i at have voldtaget sin stedsøster. Foto: Katrine Wied

18-årig kendt skyldig i voldtægt af stedsøster

Kalundborg - 23. maj 2019

Onsdag stadfæstede Østre Landsret dommen over en 18-årig mand fra kalundborgegnen, som sidste år ved Retten i Holbæk var blevet kendt skyldig i at have voldtaget sin 17-årige stedsøster under en familieferie i Spanien.

Overgrebet skulle have fundet sted den 31. juli om natten. De to unge mennesker delte en dobbeltseng under ferien, mens den 18-åriges bror sov på en madras på gulvet i samme rum.

Ifølge den 17-årige vågnede hun i løbet af natten og fandt den 18-årige liggende oven på hende i færd med at gennemføre et samleje.

Efter familien kom hjem til Danmark fortalte den 17-årige sin mor om voldtægten, og moderen anmeldte derefter sagen til politiet.

Sagen blev første gang behandlet ved Retten i Holbæk i november sidste år. Her blev den 18-årige idømt en fængselsstraf på et år og to måneders ubetinget fængsel.

Den 18-årige mand valgte dog på stedet at anke dommen til Østre Landsret.

I byretten forklarede han, at han var blevet vækket i løbet af natten, da den 17-årige havde et voldsomt mareridt, og han nægtede at have haft samleje med hende..

Både i byretten og i Østre Landsret fandt man dog, at den 17-årige kvindes vidneudsagn var mere troværdige.

Kvinden havde blandt andet gemt et par af hendes trusser i en plastikpose, hvori man fandt DNA-spor som matchede den 18-åriges DNA.

På baggrund af disse beviser, valgte landsretten at stadfæste dommen på et år og to måneders fængsel.