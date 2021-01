18-årig alvorligt kvæstet i mystisk trafikulykke

Klokken 0.46 i nat modtog Midt- og Vestsjællands Politi et opkald fra akutmodtagelsen på Holbæk Sygehus, om at »flere mandlige personer havde indbragt en 18-årig, alvorligt tilskadekommen kvinde«.

Det er ordene fra Martin Bjerregaard, kommunikationsrådgiver ved Midt- og Vestsjællands Politi, efter en trafikulykke, som gik hårdt ud over en 18-årig kvinde.

- Det er i sig selv usædvanligt, at vi modtager sådan et opkald, siger Martin Bjerregaard. Og så tilføjer han:

- På den baggrund får en patrulje nogle af de personer, en gruppe voksne mænd, der har indbragt den svært tilskadekomne kvinde, i tale. Tale og tale er så meget sagt. Der er ingen af dem, der ønsker at sige så meget. I den sammenhæng er det relevant at slå fast, at flere af de personer, vi møder på Holbæk Sygehus, er kendt af politiet i forvejen.