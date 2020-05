Tæt på 1.800 bilejere i Region Sjælland har skrottet deres gamle dieselbil fra febuar til marts - heraf 174 i Kalundborg Kommune. PR-foto

174 har skrottet deres gamle dieselbil i Kalundborg

Kalundborg - 27. maj 2020 kl. 12:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udsigten til at få 5.000 kroner for den gamle dieselbil fristede rigtig mange bilejere i Region Sjælland, da Miljøstyrelsen i februar genåbnede den særlige pulje med adgang til en forhøjet skrotningsgodtgørelse for dieselbiler, der blev indregistreret første gang før 2006. Indbyggerne i Region Sjælland er i top tre over de mest skrotningsivrige med 1.792 skrotninger på bare tre uger.

- Tusindvis af danske bilejere benyttede sig af muligheden for at få en forhøjet skrotningsgodtgørelse for deres ældre dieselbil, da puljen var åben sidst. Som forventet gjorde det sig også gældende denne gang efter genåbningen af puljen i februar, hvor vi i løbet af få uger udbetalte skrotpræmier til flere end 9.000 danskere. siger kontorchef i Miljøstyrelsen Anne Elizabeth Kamstrup.

Puljen på 26 millioner blev uddelt efter først-til-mølle i perioden 24. februar til 11. marts i år.

Dieselpuljen blev relanceret for at sætte skub i skrotningen af de ældste og mest forurenende dieselbiler. Og det er ikke tilfældigt, at det netop er gamle dieselbiler indregistreret før 2006, der kunne få tilskud.

Ældre dieselbiler er nemlig nogle af de største udledere af de sundhedsfarlige NOx-gasser og skadelige partikler. En dieselbil fra før 2006 udleder i gennemsnit cirka fire gange mere NOx og væsentlig flere partikler end en ny dieselbil.

- Hver gang en gammel dieselbil bliver skrottet, er det godt for miljøet. Derfor er det positivt, at så mange har benyttet sig af puljen. Det er et tegn på, at ordningen har virket efter hensigten, hvor en masse af de mest forurenende dieselbiler blev skrottet langt hurtigere, end de ellers ville, fortæller Anne Elizabeth Kamstrup

Sammenligner man kommunerne på tværs af region Sjælland, ligger Faxe Kommune i spidsen, når det kommer til antal skrotninger efterfulgt af Ringsted og Kalundborg kommuner.

Top fem over antal skrotninger fordeler sig således: Faxe 396, Ringsted 222, Kalundborg 174, Køge 128 og Næstved 124.

Top fem over antal skrotninger på regioner: Midtjylland 27 pct., Nordjylland 20 pct., Sjælland 20 pct., Syddanmark 18 pct. og Hovedstaden 15 pct.