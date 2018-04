17 mio. kr. til kampen mod den store væksthæmmer

Kalundborg: Der er netop landet 10 millioner EU-kroner til et projekt, der skal afhjælpe en af de store væksthæmmere i Region Sjælland, nemlig manglen på kvalificeret arbejdskraft. Og kernepartnerne i VIA-projektet - Copenhagen Capacity, Absalon, Novo Nordisk, Kalundborg Kommune, Knowledge Hub Zealand og seks medfinansierende partnere - har bidraget med yderligere syv millioner, så der er et samlet budget på 17 millioner kroner.

- Vi er allerede gået i gang. Vi havde fået et praj om, at en godkendelse af projektet var sandsynlig, og nu ved vi, at der er EU-støtte og lokal finansiering til at implementere alle projektets facetter, så nu kan vi sætte turbo på arbejdsprocessen, siger Nikolaj Lubanski, der er director of talent attraction i Copenhagen Capacity.

Han nævner, at der ud over de 100 ansættelser skal iværksættes en effektiv digital kampagne, der skal synliggøre virksomhederne, karrieremulighederne og egnens kvaliteter:

- Kampagnen skal for eksempel give svaret på, hvorfor det kan være en god idé for en ung fra Spanien at rejse til Kalundborg og få job der. Det er meget lidt, der kommer af sig selv, så hvis man ønsker udvikling, er man nødt til at handle, siger Nikolaj Lubanski, som tilføjer, at VIA-projektet også handler om at fastholde arbejdskraften.