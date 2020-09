Elevtallet på Kalundborg Kommunes skoler forventes at falde med 13,6 procent frem til 2035. Foto: Lars Skov

17 lærerstillinger er forsvundet på et skoleår

Kalundborg - 08. september 2020 kl. 13:59 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faldende elevtal har ført til, at der er blevet nedlagt 17 lærerstillinger i Kalundborg Kommune det seneste skoleår. Det skaber bekymring for fremtiden på flere skoler, hvor man imødeser, at antallet af børn i skolealderen vil falde med 13,6 procent frem til 2035.

I det seneste skoleår er der blevet nedlagt 17 lærerstillinger ved Kalundborg Kommunes folkeskoler. Det viser en optælling lavet af Kalundborg Lærerkreds. Det faldende antal lærere skyldes, at der i samme periode er blevet cirka 150 færre elever i folkeskolen, men dette modsvarer slet ikke antallet af nedlagte lærerstillinger, mener Karen Sørensen, der er formand for Kalundborg Lærerkreds.

- En lærer skal bruge den samme tid på undervisning, hvis han underviser en klasse med 16 elever, som hvis han underviser en klasse med 24, siger hun.

- Samtidig er lærerne blevet sat til at undervise mere, og samtlige skoler i Kalundborg ligger nu langt over det politisk vedtagne gennemsnitlige undervisningstimetal. Det burde være tydeligt for enhver, at det ikke hænger sammen, mener formanden.

Samtidig tyder alt på, at der i de kommende år kun vil blive færre elever i folkeskolerne i Kalundborg. Således anslår administrationen i et notat udarbejdet til høringsmaterialet, der er udsendt i forbindelse med Budget 2021, at antallet af børn i skolealderen frem til 2035 vil falde med 13,6 procent.

- Dette vil bevirke en væsentlig ændring på området i forhold til muligheder for klassedannelse, klassekvotienter og driftsudgifter per barn på området, lyder det i notatet.

Denne udvikling giver ikke kun anledning til bekymring i Kalundborg Lærerkreds. Flere lokale skoler påpeger problemstillingen i deres høringssvar i forbindelse med budgettet.