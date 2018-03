Østre Landsret stadfæstede torsdag en dom på to år og seks måneders fængsel mod en 17-årig dreng. Arkivfoto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: 17-årig får stadfæstet dom for røveri og vold mod 72-årig mand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

17-årig får stadfæstet dom for røveri og vold mod 72-årig mand

Kalundborg - 20. marts 2018 kl. 05:58 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 17-årig dreng har ved Østre Landsret fået stadfæstet en dom på to år og seks måneders fængsel for røveri og vold begået mod en 72-årig mand i Svebølle.

Episoden fandt sted om aftenen den 29. oktober 2017.

Den 17-årige og hans offer kendte på forhånd hinanden, men den 17-årige havde set sig sur på den ældre mand. Derfor besluttede han sig til at stjæle mandens bil. Den 17-årige maskerede sig, og trængte ind til den 72-årige i hans campingvogn.

Her forlangte den 17-årige at få udleveret nøglerne til mandens bil. Den 72-årige nægtede imidlertid, og forsøgte i stedet at rejse sig op.

- Han rakte ud efter et gevær, der stod i campingvognen. Jeg skubbede ham i brystet. Han blev ved med at forsøge at rejse sig og ville ikke give mig nøglerne. Jeg skubbede ham flere gange. Til sidst tog jeg min nødhammer, og jeg slog ham lige i fjæset. Der var blod på hammeren bagefter, fortalte den 17-årige i byretten sidste år.

Retten i Holbæk idømte sidste år den 17-årige to år og seks måneders fængsel for forbrydelserne. Den 17-årige valgte imidlertid at anke straffens længde til Østre Landsret. Her var der imidlertid ikke nogen hjælp at hente, da landsretten torsdag valgte at stadfæste dommen.

Udover den 17-årige var fem andre unge også tiltalt i sagen, da den var for Retten i Holbæk. Disse unge blev dog frifundet af byretten, og deres sag var ikke en del af ankesagen ved Østre Landsret i sidste uge.